Моуринью — своим футболистам: на протяжении 90 минут вы должны быть кучкой засранцев

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью призывает игроков быть на футбольном поле плохими парнями.



«Твиттер» The Spurs Web опубликовал фрагмент документального фильма о лондонском клубе «Всё или ничего», в котором наставник «шпор» Жозе Моуринью общается с футболистами.



«Возможно, вы все очень хорошие парни. Но на протяжении 90 минут вы не можете быть милыми парнями, вы должны быть кучкой засранцев (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. „Чемпионата“), умных засранцев, а не глупых ублюдков. Вам нужно выигрывать матчи! — говорит на приведённом отрывке Моуринью.

После 36 туров английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.