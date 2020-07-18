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Моуринью — своим футболистам: на протяжении 90 минут вы должны быть кучкой засранцев

Моуринью — своим футболистам: на протяжении 90 минут вы должны быть кучкой засранцев
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью призывает игроков быть на футбольном поле плохими парнями.

«Твиттер» The Spurs Web опубликовал фрагмент документального фильма о лондонском клубе «Всё или ничего», в котором наставник «шпор» Жозе Моуринью общается с футболистами.

«Возможно, вы все очень хорошие парни. Но на протяжении 90 минут вы не можете быть милыми парнями, вы должны быть кучкой засранцев (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. „Чемпионата“), умных засранцев, а не глупых ублюдков. Вам нужно выигрывать матчи! — говорит на приведённом отрывке Моуринью.

После 36 туров английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.

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