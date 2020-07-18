Байрамян решил выступать за сборную Армении
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении, сообщает Sport24.
По информации источника, хавбек ростовской команды принял решение не в пользу национальной команды России, хотя Байрамян провёл 7 матчей и забил 1 мяч в составе сборной России до 21 года. При этом в чемпионате России Байрамян не будет считаться легионером.
Отмечается, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поддержал выбор полузащитника.
Хорен Байрамян принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. «Ростов» после 29 туров чемпионата России занимает пятое место. В последнем туре чемпионата команда Карпина встретится с «Зенитом».
В «Ростове» симптомы COVID-19 проявились только у Байрамяна. Он мог заразиться у родителей
- 18 июля 2020
-
15:41
-
15:34
-
15:17
-
15:10
-
15:00
-
14:58
-
14:39
-
14:34
-
14:30
-
14:04
-
13:37
-
13:29
-
13:28
-
13:18
-
13:09
-
13:03
-
12:58
-
12:38
-
12:31
-
12:19
-
12:02
-
11:57
-
11:51
-
11:27
-
11:25
-
11:15
-
10:58
-
10:57
-
10:25
-
10:18
-
10:09
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:33
Партнерский контент