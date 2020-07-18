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Байрамян решил выступать за сборную Армении

Байрамян решил выступать за сборную Армении
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении, сообщает Sport24.

По информации источника, хавбек ростовской команды принял решение не в пользу национальной команды России, хотя Байрамян провёл 7 матчей и забил 1 мяч в составе сборной России до 21 года. При этом в чемпионате России Байрамян не будет считаться легионером.

Отмечается, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поддержал выбор полузащитника.

Хорен Байрамян принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. «Ростов» после 29 туров чемпионата России занимает пятое место. В последнем туре чемпионата команда Карпина встретится с «Зенитом».

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