Касорла покидает «Вильярреал», он может подписать контракт с «Арсеналом»

«Вильярреал» объявил об уходе полузащитника Санти Касорлы. На сайте испанского клуба появилось видео, где Касорла поблагодарил команду.

«В 18-летнем возрасте «Вильярреал» дал мне шанс, тогда меня никто не знал. «Вильярреал» дал мне всё», — сказал полузащитник.

Испанский футболист отказался продлевать контракт с «Вильярралом». Ему предстоит провести всего один матч за клуб. В 38-м туре Примеры «Вильярреал» будет принимать «Эйбар».

35-летний полузащитник в текущем сезоне провёл 34 матча в Примере, забив 11 мячей при девяти результативных передачах.

Пока не известно, где продолжит карьеру Касорла. Он может перейти в «Арсенал», который возглавляет его соотечественник Микель Артета. У Касорлы есть выгодное предложение из Катара.