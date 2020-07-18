Касорла покидает «Вильярреал», он может подписать контракт с «Арсеналом»
«Вильярреал» объявил об уходе полузащитника Санти Касорлы. На сайте испанского клуба появилось видео, где Касорла поблагодарил команду.
«В 18-летнем возрасте «Вильярреал» дал мне шанс, тогда меня никто не знал. «Вильярреал» дал мне всё», — сказал полузащитник.
Испанский футболист отказался продлевать контракт с «Вильярралом». Ему предстоит провести всего один матч за клуб. В 38-м туре Примеры «Вильярреал» будет принимать «Эйбар».
35-летний полузащитник в текущем сезоне провёл 34 матча в Примере, забив 11 мячей при девяти результативных передачах.
Пока не известно, где продолжит карьеру Касорла. Он может перейти в «Арсенал», который возглавляет его соотечественник Микель Артета. У Касорлы есть выгодное предложение из Катара.
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