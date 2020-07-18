Мертенс: Сарри изменил мою жизнь, а Гаттузо — идеальный сейчас тренер для «Наполи»

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс поделился мнением о тренерах, с которыми работал в неаполитанском клубе.

«Мне нравится в Италии — все дышат футболом. Не только молодёжь, но и бабушки, маленькие дети. Это невероятно! Это действительно нечто особенное в Италии. Люди просыпаются, пьют кофе, а затем говорят только о футболе.

Меня здесь называют Чиро. Это типичное имя в Неаполе. Думаю, меня так прозвали, потому что я начал жить, как местные люди. Очень нравится город, еда, люблю море и острова.

В первый сезон с Сарри я лишь в шести матчах выходил в старте. Злился. Но Сарри говорил, что я важен для команды, призывал, чтобы я не нервничал. Однажды он сделал меня нападающим. Очень рад, что он так поступил. Его решение изменило мою жизнь. Никогда не думал, что смогу стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Думаю, сейчас Гаттузо — идеальный тренер для «Наполи». Он даёт возможности молодым игрокам. На мой взгляд, он будет хорошим тренером и в будущем», — цитирует Мертенса Football Italia.