Мертенс: Сарри изменил мою жизнь, а Гаттузо — идеальный сейчас тренер для «Наполи»

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс поделился мнением о тренерах, с которыми работал в неаполитанском клубе.
«Мне нравится в Италии — все дышат футболом. Не только молодёжь, но и бабушки, маленькие дети. Это невероятно! Это действительно нечто особенное в Италии. Люди просыпаются, пьют кофе, а затем говорят только о футболе.
Меня здесь называют Чиро. Это типичное имя в Неаполе. Думаю, меня так прозвали, потому что я начал жить, как местные люди. Очень нравится город, еда, люблю море и острова.
В первый сезон с Сарри я лишь в шести матчах выходил в старте. Злился. Но Сарри говорил, что я важен для команды, призывал, чтобы я не нервничал. Однажды он сделал меня нападающим. Очень рад, что он так поступил. Его решение изменило мою жизнь. Никогда не думал, что смогу стать лучшим бомбардиром в истории клуба.
Думаю, сейчас Гаттузо — идеальный тренер для «Наполи». Он даёт возможности молодым игрокам. На мой взгляд, он будет хорошим тренером и в будущем», — цитирует Мертенса Football Italia.
- 18 июля 2020
-
16:49
-
16:41
-
16:41
-
16:36
-
16:34
-
16:19
-
16:07
-
15:55
-
15:41
-
15:34
-
15:17
-
15:10
-
15:00
-
14:58
-
14:39
-
14:34
-
14:30
-
14:04
-
13:37
-
13:29
-
13:28
-
13:18
-
13:09
-
13:03
-
12:58
-
12:38
-
12:31
-
12:19
-
12:02
-
11:57
-
11:51
-
11:27
-
11:25
-
11:15
-
10:58