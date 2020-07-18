Российский защитник попал в заявку «Эспаньола» на матч с «Сельтой»
Российский защитник Роман Тугаринов попал в заявку «Эспаньола» на встречу 38-го тура испанской Примеры с «Сельтой», сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".
Отметим, что это уже второй случай в ходе текущего сезона чемпионата Испании. Тугаринов был в заявке «Эспаньола» на матч с «Бетисом» (0:1).
Тугаринов стал игроком «Эспаньола» в начале этого сезона. На его счету 11 матчей за вторую команду испанского клуба.
Матч «Эспаньол» — «Сельта» состоится завтра, 19 июля. Начало встречи — 20:00 по московскому времени.
После 37 туров «Эспаньол» занимает 20-е, последнее место в лиге. Команда уже потеряла шансы на сохранение прописки в Примере.
Напомним, в испанской «Сельте» выступает россиянин Фёдор Смолов.
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