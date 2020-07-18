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Дисквалифицированные Зобнин и Понсе вылетели вместе со «Спартаком» на матч с «Зенитом»

Дисквалифицированные Зобнин и Понсе вылетели вместе со «Спартаком» на матч с «Зенитом»
Футбол / Кубок России 0

Футболисты «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где завтра, 19 июля, состоится полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом».

Вместе с командой в Петербург отправились полузащитник Роман Зобнин и форвард Эсекьель Понсе. Оба не смогут принять участия в матче из-за дисквалификации.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

Матч начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

«Зенит» уже обеспечил себе чемпионский титул. Питерцы завоевали золотые медали за четыре тура до конца сезона. «Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает девятое место.

В четвертьфинале «Спартак» одержал победу в матче с ЦСКА. «Зенит» в 1/4 финала турнира обыграл «Ахмат».

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