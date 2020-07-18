Первый тренер защитника «Зенита» Прохина: мы все в Академии видели в нём потенциал

Первый тренер защитника «Зенита» Данилы Прохина в петербургском клубе Дмитрий Васильев поделился мнением по поводу молодого футболиста.

Отметим, что Прохин выходил в старте «Зенита» в двух последних турах РПЛ.

«Изначально мы все в Академии, и я, в частности, видели в нём потенциального игрока для первой команды нашего клуба. Я очень рад, что он таковым и становится за счёт того, что Семак ему доверяет.



В последних двух матчах он играл центрального защитника — это его номинальная позиция. На мой взгляд, действовал достаточно неплохо. Это полноценные матчи — не 15-20 минут, как в Кубке. Естественно, я их смотрел, и он провёл их без грубых ошибок. Для молодого футболиста это очень важно.



Он играл с разными партнерами — сначала с Осорио, потом с Ракицким. И с тем, и с другим он неплохо выглядел. Может быть, в первой игре чувствовалось небольшое волнение — но это объяснимо, всё-таки матч на выезде. Но он достаточно быстро освоился. После 10-15 минут успешно играл на опережение.



Понятно, что так сложились обстоятельства — трагедия в семье у Ивановича, возможность дать отдых Ракицкому после чемпионства — и он получил шанс. За это нужно поблагодарить Сергея Богдановича. Но самое главное, что на данный момент он им воспользовался», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита».