Зидан заявил, что не знает, будет ли он тренировать «Реал» в следующем сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о своём будущем в клубе.



Отметим, контракт французского специалиста с «Королевским клубом» действует до 2022 года.



«Никто не знает, что произойдёт в следующем сезоне. На данный момент у меня есть контракт, мне нравится здесь, но никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Просто идёшь от одного дня к другому. Не знаю, что ждёт меня впереди», — приводит слова тренера Marca.

Напомним, «Реал» оформил досрочную победу в чемпионате Испании по итогам сезона-2019/2020. Перед последним туром Примеры «сливочные» опережают «Барселону» на семь очков.

В последнем туре турнира «Реал» сыграет на выезде с «Леганесом». Зидан говорил, что планирует подойти к ничего не значащему с точки зрения турнирных раскладов матча со всей серьёзностью.