Карло Анчелотти: «Эвертону» нужны качественные игроки, необходимо усилить состав

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился планами на межсезонье и трансферную кампанию. Наставник ливерпульцев выразил уверенность, что руководство клуба выделит необходимые средства на усиление.

«Нам нужны качественные игроки, необходимо усилить состав на следующий сезон. Думаю, что после окончания сезона мы сядем и поговорим с руководством, чтобы найти оптимальное решение. Думаю, совет директоров поддержит меня и команду. У нас схожий взгляд на ситуацию в команде, есть понимание необходимости усиления», — цитирует Анчелотти Sky Sports.

«Эвертон» в 36 матчах АПЛ набрал 46 очков. «Ириски» занимают 11-е место, они уже лишились шансов на завоевание путёвки в еврокубки по итогам сезона.