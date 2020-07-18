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«Лидс» за два тура до конца стал победителем Чемпионшипа

«Лидс» за два тура до конца стал победителем Чемпионшипа
Футбол / Англия 0

«Лидс» стал победителем Чемпионшипа. «Лидс» гарантировал себе чемпионский титул после того, как «Брентфорд» в матче 45-го тура уступил «Сток Сити» со счётом 0:1.

«Лидс» занимает первое место, набрав 87 очков. На втором месте находится «Вест Бромвич» (42), на третьем — «Брентфорд» (41). Преследователям «Лидса» предстоит провести ещё по одному матчу в турнире, «Лидс» проведёт ещё две игры. «Лидс» после 16-летнего перерыва вернулся в АПЛ.

В середине 1990-х — начале 2000-х «Лидс» регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфиналы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. В сезоне-2006/2007 «Лидс Юнайтед» вылетел в Первую лигу. Вернуться в Чемпионшип команде удалось спустя три сезона.

Одну из улиц в Лидсе переименовали в честь Марсело Бьельсы
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