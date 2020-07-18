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Первый тренер Мусаева: у Леона есть всё, чтобы стать игроком основного состава «Зенита»

Первый тренер Мусаева: у Леона есть всё, чтобы стать игроком основного состава «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Первый тренер полузащитника «Зенита» Леона Мусаева Иван Шабаров поделился мнением по поводу перспектив молодого футболиста.

«Был очень неуступчивым, цепким с самого детства. Да, техническую работу с мячом выполнять было ещё сложно, но уже было понятно, что он отлично проявляет себя в единоборствах и очень не любит проигрывать. Вопрос стоял, на какой позиции будет играть.

В матче с «Сочи» чувствовалось, что он волновался, но при этом очень старался себя показать. Отсюда желание везде успеть и ошибка с желтой карточкой. Но во втором матче, с «Ахматом», было видно, что он всё правильно принял. Наверняка прислушался к обратной связи от тренерского штаба. Провел тот матч намного увереннее, и с «Оренбургом» на позиции левого защитника ему тоже было проще.

Думаю, у него есть всё, чтобы стать игроком основного состава «Зенита». Надеюсь, дорастёт и до сборной команды, но тут все зависит только от него. У него сильный характер и правильное воспитание в семье. Следим за ним и хотим пожелать, чтобы у него всегда была возможность реализоваться и он смог добиться самых лучших результатов», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита».

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