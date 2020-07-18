Мендеш предложил «Барселоне» нанять Блана вместо Сетьена
Руководство каталонской «Барселоны» получило предложение от известного португальского агента Жорже Мендеша назначить на пост главного тренера команды Лорана Блана, который ранее работал в «Пари Сен-Жермен», сборной Франции и «Бордо», сообщает Mundo Deportivo.
В настоящее время сине-гранатовых возглавляет Энрике Сетьен. Будущее 61-летнего специалиста по-прежнему находится под вопросом.
Услуги Блана недавно были предложены также «Валенсии». По информации французской прессы, тренер отказался от работы в «Фенербахче» и клубе из Объединённых Арабских Эмиратов.
«Барселона», набрав 79 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. В предпоследнем, 37-м туре сине-гранатовые лишились шансов на чемпионский титул.
Ривалдо: «Барселоне» нужно рассмотреть вопрос о смене тренера до матча с «Наполи»
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