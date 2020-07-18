Агент: Жалолиддинов будет посильнее Жоау Мариу. «Локомотив» согласовал трансфер

Агент Юрий Белоус подтвердил, что узбекистанский клуб «Бунёдкор» и московский «Локомотив» договорились о трансфере 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова.

«Да, это соответствует истине. Он самый талантливый футболист своего возраста, входит в пятерку лучших футболистов Азии. По экспертной оценке The Guardian, входит в список 60 лучших футболистов в мире в своем возрасте. Очень хороший футболист. Шикарный.



Жалолиддинов, на мой взгляд, будет посильнее Жоау Мариу. Уверен, в ближайшие несколько лет этот футболист будет определять игру «Локомотива», — цитирует Белоуса «Матч ТВ».

Сообщалось, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров. Молодой футболист перейдёт в российский клуб за € 350 тысяч. Жалолиддинов в восьми матчах чемпионата Узбекистана забил один мяч.