Агент: Жалолиддинов будет посильнее Жоау Мариу. «Локомотив» согласовал трансфер

Агент Юрий Белоус подтвердил, что узбекистанский клуб «Бунёдкор» и московский «Локомотив» договорились о трансфере 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова.
«Да, это соответствует истине. Он самый талантливый футболист своего возраста, входит в пятерку лучших футболистов Азии. По экспертной оценке The Guardian, входит в список 60 лучших футболистов в мире в своем возрасте. Очень хороший футболист. Шикарный.
Жалолиддинов, на мой взгляд, будет посильнее Жоау Мариу. Уверен, в ближайшие несколько лет этот футболист будет определять игру «Локомотива», — цитирует Белоуса «Матч ТВ».
Сообщалось, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров. Молодой футболист перейдёт в российский клуб за € 350 тысяч. Жалолиддинов в восьми матчах чемпионата Узбекистана забил один мяч.
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