Руслан Нигматуллин организовал переход 15-летнего воспитанника «Локомотива» в «Спартак»

Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин сообщил, что защитник Георгий Тунгулияди, чьи интересы он представляет, перешел из академии «железнодорожников» в академию красно-белых.

«Поздравляю своего игрока Георгия Тунгулияди с переходом в „Спартак“ Москва. Удачи и больших успехов в достижении мечты!» — написал Нигматуллин в своём «Твиттере».

15-летний центральный защитник — воспитанник «Локомотива». За сборную России U15 провёл два матча, результативными действиями не отметился. Кроме российского имеет греческое гражданство.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ранее высказался о планах команды на летнее трансферное окно. По его словам, трансферный бюджет будет сбалансированным из-за ситуации в мире.