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Руслан Нигматуллин организовал переход 15-летнего воспитанника «Локомотива» в «Спартак»

Руслан Нигматуллин организовал переход 15-летнего воспитанника «Локомотива» в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин сообщил, что защитник Георгий Тунгулияди, чьи интересы он представляет, перешел из академии «железнодорожников» в академию красно-белых.

«Поздравляю своего игрока Георгия Тунгулияди с переходом в „Спартак“ Москва. Удачи и больших успехов в достижении мечты!» — написал Нигматуллин в своём «Твиттере».

15-летний центральный защитник — воспитанник «Локомотива». За сборную России U15 провёл два матча, результативными действиями не отметился. Кроме российского имеет греческое гражданство.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ранее высказался о планах команды на летнее трансферное окно. По его словам, трансферный бюджет будет сбалансированным из-за ситуации в мире.

Шамиль Газизов отреагировал на слухи, что «Спартак» потратит на трансферы € 40–50 млн
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