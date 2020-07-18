Геркус: Жалолиддинов настолько же сильнее Мариу, насколько Узбекистан сильнее Португалии

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на высказывание агента Юрия Белоуса о 18-летнем узбекском полузащитнике «Бунёдкора» Жасуре Жалолиддинове, которые близок к переходу в российский клуб.

Белоус выразил мнение, что Жалолиддинов сильнее португальского хавбека «Локомотива» Жоау Мариу.

«Ну разумеется. Он настолько же сильнее Жоау Мариу, насколько сборная Узбекистана сильнее сборной Португалии», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Жалолиддинов забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас в 8 матчах Суперлиги Узбекистана. В активе Мариу 1 гол и 5 результативных передач в 8 встречах Российской Премьер-Лиги.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» купит Жасура за € 350 тыс.