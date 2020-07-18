Габи Жезус, прости нас! Разбор 36-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Обсуждаем 36-й тур чемпионата Англии. Неожиданность в матче «Арсенала» с «Ливерпулем», гол Жезуса, система «Лестера», проблемы «МЮ» и жалобы Моуринью.
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В этом выпуске:
00:00 – величие поблекло?
01:00 – «Арсенал» победил «Ливерпуль» – и это без Обамеянга в основе!!!
07:07 – что делал Соареш, пока «Ливерпуль» забивал?
10:25 – Кирилл восторгается прессингом «Арсенала».
16:50 – кажется, Клопп узнал о своей команде что-то новое.
19:44 – мир перевернулся – «Сити» уступил и по xG, и по ударам, но победил.
23:18 – Отсутствие де Брейне – это комплимент «Арсеналу».
26:04 – Гриша и Кирилл извиняются перед Жезусом.
28:24 – реализация «Челси» – миф или вымысел?
31:05 – Гриша уличил Кирилла в незнании футбола, но не все учёл.
31:36 – Жиру/Абрахам/Вернер – два варианта.
36:34 – рубрика «Моуринью ноет».
40:13 – факт, который вы должны знать о Моуринью.
43:59 – тренер «Шеффилда» хотел сделать 10 замен.
48:05 – Варди – это стилистическое воплощение «Лестера».
53:16 – лучший игрок «МЮ» – VAR.
57:00 – про де Хеа и огненную концовку сезона
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