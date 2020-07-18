Габи Жезус, прости нас! Разбор 36-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Обсуждаем 36-й тур чемпионата Англии. Неожиданность в матче «Арсенала» с «Ливерпулем», гол Жезуса, система «Лестера», проблемы «МЮ» и жалобы Моуринью.



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В этом выпуске:



00:00 – величие поблекло?



01:00 – «Арсенал» победил «Ливерпуль» – и это без Обамеянга в основе!!!



07:07 – что делал Соареш, пока «Ливерпуль» забивал?



10:25 – Кирилл восторгается прессингом «Арсенала».



16:50 – кажется, Клопп узнал о своей команде что-то новое.



19:44 – мир перевернулся – «Сити» уступил и по xG, и по ударам, но победил.



23:18 – Отсутствие де Брейне – это комплимент «Арсеналу».



26:04 – Гриша и Кирилл извиняются перед Жезусом.



28:24 – реализация «Челси» – миф или вымысел?



31:05 – Гриша уличил Кирилла в незнании футбола, но не все учёл.



31:36 – Жиру/Абрахам/Вернер – два варианта.



36:34 – рубрика «Моуринью ноет».



40:13 – факт, который вы должны знать о Моуринью.



43:59 – тренер «Шеффилда» хотел сделать 10 замен.



48:05 – Варди – это стилистическое воплощение «Лестера».



53:16 – лучший игрок «МЮ» – VAR.



57:00 – про де Хеа и огненную концовку сезона