Джейдон Санчо: переход в «МЮ» или «Ливерпуль»? Посмотрим, что произойдёт
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо прокомментировал слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».
«Речь о будущем. Никогда не знаешь, чего ожидать, так что посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Санчо Goal со ссылкой на журнал World Soccer.
Ранее сообщалось, что руководство «Боруссии» хочет получить за Джейдона как минимум £ 100 млн (€ 110 млн) и не собирается идти на уступки. На этот момент главным претендентом на 20-летнего англичанина считается «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» пока не готовы заплатить за футболиста требуемую сумму.
В сезоне-2019/2020 Санчо забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за «шмелей» во всех турнирах.
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