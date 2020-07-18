Джейдон Санчо: переход в «МЮ» или «Ливерпуль»? Посмотрим, что произойдёт

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо прокомментировал слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

«Речь о будущем. Никогда не знаешь, чего ожидать, так что посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Санчо Goal со ссылкой на журнал World Soccer.

Ранее сообщалось, что руководство «Боруссии» хочет получить за Джейдона как минимум £ 100 млн (€ 110 млн) и не собирается идти на уступки. На этот момент главным претендентом на 20-летнего англичанина считается «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» пока не готовы заплатить за футболиста требуемую сумму.

В сезоне-2019/2020 Санчо забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за «шмелей» во всех турнирах.