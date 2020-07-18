Зидан: «Реал» отлично завершил сезон, но не нужно преуменьшать достижения «Барселоны»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил игру «Барселоны» в концовке сезона.
«В концовке сезона «Барселона» выиграла семь матчей, сыграла вничью три раза и проиграла только один раз. У нас получилось отличное завершение сезона, но мы не должны преуменьшать достижения «Барселоны», — приводит слова Зидана пресс-служба «Реала».
Напомним, «Реал» оформил досрочную победу в чемпионате Испании по итогам сезона-2019/2020. Перед последним туром Примеры «сливочные» опережают «Барселону» на семь очков. В последнем туре турнира «Реал» сыграет на выезде с «Леганесом».
Зидан также ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Отметим, контракт французского специалиста с «Королевским клубом» действует до 2022 года.
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