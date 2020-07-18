Энрике Сетьен: «Барселона» способна выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен считает, что команде по силам стать победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«У нас не будет шансов на победу, если будем играть так, как в последних матчах. Но у нас были и хорошие моменты. Если будем показывать такой футбол, то сможем завоевать трофей.

Мы все понимаем, что можем стать лучше во многих аспектах. Наша команда должна быть более последовательной, играть более надёжно. Такова реальность.

Если будем показывать такую игру, как в матче с «Вильярреалом» («Барселона» выиграла со счётом 4:1. — Прим. «Чемпионата»), у нас будет шанс выиграть Лигу чемпионов. Просто мы должны играть более надёжно в течение 90 минут», — цитирует специалиста Marca.