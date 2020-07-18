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«Аталанта» не сумела обойти «Интер» в таблице Серии А, сыграв вничью с «Вероной»

«Аталанта» не сумела обойти «Интер» в таблице Серии А, сыграв вничью с «Вероной»
Футбол / Италия 0

В матче 34-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 «Верона» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Аталанты» Дуван Сапата в начато второго тайма. Спустя девять минут счёт сравнял полузащитник «Вероны» Маттео Пессина.

«Аталанта» не сумела обойти миланский «Интер» в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда из Бергамо по-прежнему занимает третье место, при этом у чёрно-синих есть один матч в запасе. «Верона» — на девятом.

В 35-м туре итальянского первенства «Аталанта» 21 июля на своём поле примет «Болонью» (начало — в 20:30 мск), а «Верона» 22 июля в гостях сыграет с «Торино» (начало — в 22:45 мск).

Италия - Серия А. 34-й тур
18 июля 2020, суббота. 18:15 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Сапата – 50'   1:1 Пессина – 59'
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