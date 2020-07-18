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Появились фото новой белой формы «Реала» с розовыми полосками

Появились фото новой белой формы «Реала» с розовыми полосками
Футбол / Испания 0

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии домашнего комплекта игровой формы мадридского «Реала» на сезон-2020/2021.

Футболка из домашнего комплекта экипировки сочетает в себе традиционный белый цвет с розовыми полосами по бокам. Изготовителем экипировки является компания Adidas.

Фото: Footyheadlines

Фото: Footyheadlines

Фото: Footyheadlines

В мае портал Footyheadlines публиковал фото прототипа футболки из нового комплекта «Реала», однако тогда манжеты были украшены чёрно-розовым тигровым принтом.

Мадридский «Реал» в 37-м туре Примеры обыграл «Вильярреал» (3:1) и завоевал титул чемпиона Испании. «Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры.

Появилось фото домашней формы «Реала» на сезон-2020/2021
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