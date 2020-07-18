«Зенит» интересуется защитником «Портимоненсе». Португальцы просят за Виллиана € 20 млн

Бразильский защитник «Портимоненсе» Виллиан может перейти в петербургский «Зенит», сообщает O Jogo.



Португальский клуб просит за 25-летнего игрока € 20 млн. В контракте Виллиана прописана опция выкупа в размере € 40 млн. Контракт защитника с «Портимоненсе» действует до лета 2023 года.



В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Виллиан провел 14 матчей и забил два мяча.

Сообщалось, что «Зенит» заинтересован в возвращении 33-летнего бразильского нападающего Халка, выступавшего за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых Халк становился чемпионом России в сезоне-2014/2015, а также обладателем Кубка (2015/2016) и Суперкубка (2016) страны. На его счету 148 матчей за российский клуб, в которых он забил 76 мячей и отдал 60 результативных передач.