Саморано: Хамес может играть в любой точке мира

Знаменитый чилийский нападающий Иван Саморано поделился мнением о ситуации полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, который может сменить клуб.

«Хамес очень талантлив. Может играть в любой точке мира. Он доказал, что может быть полезен в европейском футболе, просто в этом сезоне у него не было достаточно возможностей проявить себя.

Ему нужно продолжать сражаться, стараться и стремиться быть лучшим. В какой-то момент он получит шанс продемонстрировать свои способности. Если в «Реале», значит, в другой команде.

Хамес — игрок европейского уровня. Уверен, он продолжит выступать в Европе», — приводит слова Саморано Goal со ссылкой на радио Caracol.

Контракт Родригеса с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года.