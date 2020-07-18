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Хорен Байрамян: очень горд, что получил возможность играть за свою родную страну

Хорен Байрамян: очень горд, что получил возможность играть за свою родную страну
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал решение выступать за национальную команду Армении.

В активе 28-летнего футболиста семь матчей за молодёжную сборную России.

«Очень горд, что получил возможность играть за свою родную страну. С нетерпением жду момента, когда надену футболку сборной Армении», — приводит слова Байрамяна пресс-служба Футбольной федерации Армении на странице организации в «Твиттере».

Несмотря на решение представлять национальную команду Армении, Хорен не будет считаться легионером в чемпионате России.

В нынешнем сезоне Байрамян в 25 матчах Российской Премьер-Лиги забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, хавбек записал в свой актив 1 голевой пас в двух встречах Кубка России.

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