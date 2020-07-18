Хорен Байрамян: очень горд, что получил возможность играть за свою родную страну
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал решение выступать за национальную команду Армении.
В активе 28-летнего футболиста семь матчей за молодёжную сборную России.
«Очень горд, что получил возможность играть за свою родную страну. С нетерпением жду момента, когда надену футболку сборной Армении», — приводит слова Байрамяна пресс-служба Футбольной федерации Армении на странице организации в «Твиттере».
Несмотря на решение представлять национальную команду Армении, Хорен не будет считаться легионером в чемпионате России.
В нынешнем сезоне Байрамян в 25 матчах Российской Премьер-Лиги забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, хавбек записал в свой актив 1 голевой пас в двух встречах Кубка России.
Карпин пропустил заседание комитета по этике. Его адвокат не стал извиняться перед РПЛ
- 18 июля 2020
-
23:12
-
22:52
-
22:30
-
22:26
-
22:07
-
21:47
-
21:30
-
21:27
-
21:02
-
21:02
-
20:51
-
20:30
-
20:21
-
20:09
-
19:43
-
19:36
-
19:15
-
18:58
-
18:45
-
18:31
-
18:17
-
18:14
-
17:57
-
17:55
-
17:42
-
17:29
-
17:18
-
16:49
-
16:41
-
16:41
-
16:36
-
16:34
-
16:19
-
16:07
-
15:55
Партнерский контент