«Зенит» готов предложить «Ливерпулю» около € 10 млн за Ловрена

Хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит». Петербургский клуб готов предложить за него £ 9 млн (около € 10 млн), сообщает Daily Mail.
«Ливерпуль» же требует за хорвата не менее £ 15 млн (€ 16,5 млн).
Ранее «Чемпионату» стало известно, что Ловрен может перейти в «Зенит» на правах свободного агента, разорвав свой контракт.
Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (девять — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку.
Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2021 года. В 2018 году Ловрен в составе сборной Хорватии стал серебряным призёром чемпионата мира.
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