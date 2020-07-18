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«Кальяри» и «Сассуоло» поделили очки в матче Серии А

«Кальяри» и «Сассуоло» поделили очки в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто на 12-й минуте. В начале второго тайма «Кальяри» остался в меньшинстве — с поля был удалён защитник Андреа Карбони. Несмотря на численное преимущество гостей, команде Вальтера Дзенги на 63-й минуте удалось сравнять счёт. Автором гола стал хавбек Жоао Педро, которому ассистировал полузащитник Марко Рог.

«Сассуоло», набрав 48 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Кальяри» (42) — 11-е.

В 35-м туре «Сассуоло» 21 июля на своём поле примет «Милан», а «Кальяри» 23 июля в гостях сыграет с «Лацио».

Италия - Серия А. 34-й тур
18 июля 2020, суббота. 20:30 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 1
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Капуто – 12'   1:1 Педро – 63'
Удаления: Карбони – 48' / нет
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