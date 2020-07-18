«Кальяри» и «Сассуоло» поделили очки в матче Серии А

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто на 12-й минуте. В начале второго тайма «Кальяри» остался в меньшинстве — с поля был удалён защитник Андреа Карбони. Несмотря на численное преимущество гостей, команде Вальтера Дзенги на 63-й минуте удалось сравнять счёт. Автором гола стал хавбек Жоао Педро, которому ассистировал полузащитник Марко Рог.

«Сассуоло», набрав 48 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Кальяри» (42) — 11-е.

В 35-м туре «Сассуоло» 21 июля на своём поле примет «Милан», а «Кальяри» 23 июля в гостях сыграет с «Лацио».