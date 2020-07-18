Федотов: Турбин подарил € 30 млн «Локомотиву». За фол на Влашиче стоило назначить пенальти

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о моменте с падением хавбека ЦСКА Николы Влашича в штрафной «Локомотива» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
«На 16-й минуте в штрафной «Локомотива» после контакта с Жоау Мариу падает Влашич. Игрок хозяев сбил его, после того как нападающий ЦСКА прокинул мяч. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за этот фол. Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил € 30 млн «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА. А VAR на этот момент внимания не обратил.
Что касается оценки Турбина за матч, то он получит 6,8. Если говорить не по-судейски, то это просто ноль. Чудака, считайте, просто не было на поле», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встречу «Локомотив» — ЦСКА (2:1) обслуживала бригада рефери во главе с Евгением Турбиным.
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