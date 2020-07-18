Денис Черышев пропустит матч с «Севильей». У россиянина травма приводящей мышцы

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев из-за повреждения не поможет команде в матче 38-го тура испанской Примеры с «Севильей». У 29-летнего футболиста выявили травму правой приводящей мышцы, сообщает пресс-служба клуба.

Сроки восстановления Черышева пока неизвестны.

Матч «Севилья» — «Валенсия» состоится завтра, 19 июля, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Денис принял участие в 24 встречах Примеры, шести матчах Лиги чемпионов и одной игре Суперкубка Испании. Россиянин записал в свой актив три гола и две результативные передачи.

«Валенсия», набрав 53 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице испанского первенства.