Доменек: не понимаю, о чём нужно беспокоиться «ПСЖ». «Аталанта» слишком слаба в обороне

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек высказался о предстоящем матче «Пари Сен-Жермен» с «Аталантой» в Лиге чемпионов.
«Независимо от результата матча с «Вероной», я не понимаю, как эта «Аталанта» может обеспокоить «ПСЖ». Она слишком слаба в обороне», — написал Доменек в своём «твиттере».
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «ПСЖ» пройдёт 12 августа в Бергамо.
В матче 34-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 «Верона» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 1:1. Первый мяч забил нападающий «Аталанты» Дуван Сапата в начале второго тайма. Спустя девять минут счёт сравнял полузащитник «Вероны» Маттео Пессина.
«Аталанта» не сумела обойти миланский «Интер» в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда из Бергамо по-прежнему занимает третье место, при этом у чёрно-синих один матч в запасе.
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