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«Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» впервые за три года

«Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» впервые за три года
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» потерпел поражение в матче полуфинала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Для «горожан» этот проигрыш стал первым в противостоянии с «Арсеналом» за последние три года. С ноября 2017 года по минувший месяц команда Хосепа Гвардиолы одержала над «канонирами» семь побед подряд.

Результаты встреч «Арсенала» и «Сити»

  • 18 июля 2020 — победа «Арсенала» — 2:0 (Кубок Англии)
  • 17 июня 2020 — победа «Сити» — 3:0 (английская Премьер-лига)
  • 15 декабря 2019 — победа «Сити» — 3:0 (английская Премьер-лига)
  • 3 февраля 2019 — победа «Сити» — 3:1 (английская Премьер-лига)
  • 12 августа 2018 — победа «Сити» — 2:0 (английская Премьер-лига)
  • 1 марта 2018 — победа «Сити» — 3:0 (английская Премьер-лига)
  • 25 февраля 2018 — победа «Сити» — 3:0 (Кубок английской лиги)
  • 5 ноября 2017 — победа «Сити» — 3:1 (английская Премьер-лига)
  • 23 апреля 2017 — победа «Арсенала» — 2:1 (Кубок Англии)
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