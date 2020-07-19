«Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» впервые за три года

«Манчестер Сити» потерпел поражение в матче полуфинала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Для «горожан» этот проигрыш стал первым в противостоянии с «Арсеналом» за последние три года. С ноября 2017 года по минувший месяц команда Хосепа Гвардиолы одержала над «канонирами» семь побед подряд.

Результаты встреч «Арсенала» и «Сити»

18 июля 2020 — победа «Арсенала» — 2:0 (Кубок Англии)

17 июня 2020 — победа «Сити» — 3:0 (английская Премьер-лига)

15 декабря 2019 — победа «Сити» — 3:0 (английская Премьер-лига)

3 февраля 2019 — победа «Сити» — 3:1 (английская Премьер-лига)

12 августа 2018 — победа «Сити» — 2:0 (английская Премьер-лига)

1 марта 2018 — победа «Сити» — 3:0 (английская Премьер-лига)

25 февраля 2018 — победа «Сити» — 3:0 (Кубок английской лиги)

5 ноября 2017 — победа «Сити» — 3:1 (английская Премьер-лига)

23 апреля 2017 — победа «Арсенала» — 2:1 (Кубок Англии)