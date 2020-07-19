Микель Артета: «Арсенал» провёл невероятную неделю, обыграв две лучшие команды в Европе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после матча 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити». Финальный свисток зафиксировал победу «канониров» со счётом 2:0.

«Мы провели невероятную неделю, обыграв две лучшие команды в Европе. Такое случается не каждый день.

Мне всё равно, кто играет, я могу им доверять. Мы внесли изменения, все наши футболисты были готовы.

У нас были проблемы во многих моментах. Мы должны были действовать организовано и минимизировать пространство.

После матча я дал пять Хосепу Гвардиоле, пожелал ему удачи. Я по-прежнему люблю его, ничего не изменилось», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, 15 июля «Арсенал» одержал победу в домашней встрече 36-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1).