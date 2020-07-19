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«Мы тоже люди». Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка Англии

«Мы тоже люди». Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Кубка Англии
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после вылета команды из Кубка Англии. В полуфинале «горожане» со счётом 0:2 проиграли лондонскому «Арсеналу».

«Мы выступили не очень хорошо. Наша команда не была готова в достаточной степени. Если играешь не все 90 минут в полуфинале, можешь получить такой результат.

Мы сыграли не лучшим образом, но мы тоже люди. Соперник действовал отлично, такое иногда бывает.

Можно сожалеть лишь о том, что в первом тайме мы не играли так, как во втором. Нужно было изменить подход, но мы не сумели это сделать», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на MOTD.

В финале турнира «Арсенал» встретится либо с «Манчестер Юнайтед», либо с «Челси», которые проведут свой матч сегодня, 19 июля.

«Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» впервые за три года
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