Гвардиола: «Манчестер Сити» сыграл не лучшим образом, но мы тоже люди

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Арсенала» со счётом 0:2 в полуфинале Кубка Англии и вылет своей команды из турнира.



«Мы показали не лучшее выступление. Мы не были готовы достаточно для этого матча. Если ты не играешь все 90 минут в полуфинале, такое случается. «Манчестер Сити» сыграл не лучшим образом, но мы тоже люди. Соперник сыграл лучше, такое бывает. Я жалею только о том, что мы не сыграли в первом тайме также, как сыграли во втором. Нужно было изменить тактику, но мы не сумели», — приводит слова Гвардиолы BBC.



«Арсенал» стал первым финалистом Кубка Англии сезона-2019/2020. В решающем матче турнира подопечные Микеля Артеты встретятся с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Челси». «Красные дьяволы» и синие проведут полуфинальный матч завтра, 19 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 20:00 мск.

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии