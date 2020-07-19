Артета: с «Манчестер Сити» нужно играть именно так, как сыграл «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход в финал Кубка Англии благодаря победе в полуфинале над «Манчестер Сити» со счётом 2:0.
«Я крайне доволен и горжусь игроками. Мне только грустно, что мы не можем разделить радость со своими болельщиками.
Именно так нужно играть с этой командой. Нужно выжимать всё, что можно из каждого эпизода и идти до конца. «Манчестер Сити» — лучшая команда в Европе, если мы говорим о позиционном футболе.
Между игроками «Арсенала» сейчас отличная «химия». Они верят в то, чего мы хотим достичь, и это видно. Поздравляю их.
«Манчестер Сити» отлично действуют при высоком прессинге, но и мы тоже. Мы теряли мяч в опасных ситуациях, а соперники очень хороши в такие моменты, но первый наш гол был очень хорош», — приводит слова Артеты BBC.
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