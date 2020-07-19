Рамос спародировал походку Макгрегора. Конор ответил

Защитник «Реала» Серхио Рамос отпраздновал гол, забитый на тренировке «королевского клуба», спародировав походку бывшего чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.

«Что ты думаешь, Конор?» — подписал Рамос своё видео в «Инстаграме».



При этом через некоторое время Макгрегор ответил Серхио в комментариях к этому посту.



«Очень вкусно в верхний угол, брат», — написал Конор.

Напомним, «Реал» оформил досрочную победу в чемпионате Испании по итогам сезона-2019/2020. Перед последним туром Примеры «сливочные» опережают «Барселону» на семь очков. Также «Королевский клуб» обошёл по завоёванным трофеям своего принципиального соперника «Барселону». У «Реала» их теперь 92, а у сине-гранатовых – 91. В последнем туре турнира «Реал» сыграет на выезде с «Леганесом».