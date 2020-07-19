Дани Алвес: если бы я был на месте Неймара, то вернулся бы в «Барселону» не раздумывая
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес считает, что экс-нападающий каталонского клуба Неймар, выступающий на данный момент в «ПСЖ», должен вернуться в стан сине-гранатовых.
«Единственный, кого я уговорил перейти в «Барселону», был Неймар. У него было отличное предложение от «Реала», и я сказал, что, если он хочет быть счастлив, нужно переходить в «Барсу». И если бы я был на месте Неймара, то вернулся бы в «Барселону» не раздумывая.
Ошибся ли он, перейдя в «ПСЖ»? Не думаю, что люди совершают ошибки, принимая решения. Все знают, что Неймар поможет «Барселоне», Месси и всему клубу снова стать гигантом в Ла Лиге и Европе. В команде 11 игроков, а с Месси их 13. В команде 11 игроков, а с Неймаром их 13», — приводит слова Алвеса Marca.
«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Неймаром о новом контракте
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