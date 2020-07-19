Лэмпард: я буду горд вывести «Челси» на поле «Уэмбли» в полуфинале Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу предстоящего полуфинально матча Кубка Англии, в котором его команда встретится с «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю только об этом сезоне, о том, что это значит для нас, что это значит для команды, для игроков и руководства клуба.

Год был сложным, иногда люди сомневались, сможем ли мы выйти на определённый уровень. Сейчас мы дошли до полуфинала в Кубке Англии и демонстрируем в этом турнире отличную форму, и, чтобы пройти дальше, тут необходимо сразиться с другой командой, которая играет действительно здорово. Это и есть моя мотивация на победу, все остальные аргументы тут заканчиваются: главное – что это значит для команды и для руководства клуба».

Мне повезло, и я выигрывал этот трофей, будучи игроком. Я вырос на этом, на победах своего отца в 1975 и 1980 годах, так что у меня очень сильные чувства к этому турниру, и для меня ничего не изменилось с годами. Но теперь, когда я стал тренером, мне важен каждый турнир, в котором можно завоевать трофей, и я буду очень горд вывести на поле «Уэмбли» команду своего любимого клуба. Несмотря на то, что это полуфинал, это очень серьёзный поединок с «МЮ», и я буду очень горд в воскресенье», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

«Красные дьяволы» и синие проведут полуфинальный матч 19 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 20:00 мск.