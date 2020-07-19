Болельщики назвали Гарета Бэйла худшим игроком «Реала» в сезоне

Издание Marca провело голосование среди болельщиков на лучшего игрока «Реала» в сезоне.

Лучшим в составе «Королевского клуба» болельщики признали форварда Карима Бензема. На втором месте защитник Серхио Рамос. Замыкает тройку лучших голкипер Тибо Куртуа. В топ-5 также вошли полузащитники Каземиро и Тони Кроос.

Худшим в составе «Реала» болельщики назвали валлийского форварда Гарета Бэйла. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 16 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что, несмотря на непростые отношения с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, Бэйл может до конца доработать свой контракт, который рассчитан до 2022 года.

Мадридский «Реал» в 37-м туре Примеры обыграл «Вильярреал» (3:1) и завоевал титул чемпиона Испании. «Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017.