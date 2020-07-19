Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ультрас «ПСЖ» решили бойкотировать финал Кубка Франции

Ультрас «ПСЖ» решили бойкотировать финал Кубка Франции
Футбол / Франция 0

Ультрас «Пари Сен-Жермен» будут бойкотировать финальный матч Кубка Франции с «Сент-Этьеном».

«Мы сожалеем о небольшом количестве мест, отведённых парижским болельщикам. Немыслимо было, чтобы мы сортировали их между нашими членами и участвовали в этих финалах без всего парижского народа. Таким образом, коллектив Ultras Paris не будет присутствовать на финале. Мы полагаемся на наших игроков, чтобы почтить цвета столицы, вернув два кубка парижской земле. Вместе мы непобедимы», — говорится в заявлении Collectif Ultras Paris в «Твиттере».

Сообщалось, что болельщикам «ПСЖ» выделили квоту в 5000 мест на арену «Стад де Франс», где и пройдёт игра. Финальный поединок состоится 24 июля, начало встречи – в 22:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020