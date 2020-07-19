Ультрас «ПСЖ» решили бойкотировать финал Кубка Франции

Ультрас «Пари Сен-Жермен» будут бойкотировать финальный матч Кубка Франции с «Сент-Этьеном».

«Мы сожалеем о небольшом количестве мест, отведённых парижским болельщикам. Немыслимо было, чтобы мы сортировали их между нашими членами и участвовали в этих финалах без всего парижского народа. Таким образом, коллектив Ultras Paris не будет присутствовать на финале. Мы полагаемся на наших игроков, чтобы почтить цвета столицы, вернув два кубка парижской земле. Вместе мы непобедимы», — говорится в заявлении Collectif Ultras Paris в «Твиттере».

Сообщалось, что болельщикам «ПСЖ» выделили квоту в 5000 мест на арену «Стад де Франс», где и пройдёт игра. Финальный поединок состоится 24 июля, начало встречи – в 22:00 мск.