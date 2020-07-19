Артём Милевский рассказал, как переносит заражение коронавирусом

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал о своём состоянии. Сообщалось, что украинец заразился коронавирусом.
«Всё это связано с короной, будь она неладна. Сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин. Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но при этом нет никаких симптомов: нет кашля, пневмонии, температуры. Ни разу за эти 12 дней не было. Единственное, когда это всё только начиналось, пропало обоняние. Сначала мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это всё проходит спокойно и незаметно. Есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Конечно, всё это плохо», – сказал Милевский в эфире YouTube-канала «Миля».
В брестском «Динамо» подтверждены заражения коронавирусом. По информации СМИ, в клубе было выявлено 16 заражённых коронавирусом, 11 из которых — футболисты. Инфицированными оказались защитники Евгений Хачериди, Максим Витус и Кирилл Печенин, полузащитник Сергей Кривец, нападающие Всеволод Садовский, Артём Милевский, Михаил Гордейчук и Денис Лаптев, а также вратарь Сергей Игнатович и хавбеки Роман Юзепчук и Александр Нойок. Последние трое находятся в больнице.
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