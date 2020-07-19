Михайлович извинился перед фанатами «Болоньи» после разгромного поражения от «Милана»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович извинился перед болельщиками после разгромного поражение в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:5).
«Прокомментировать эту игру очень просто. Когда ты проигрываешь со счётом 1:5, остаётся только закрыть рот, извиниться перед болельщиками, клубом, принять критику и стыдиться. Если у моих игроков есть хоть капля достоинства, они поступят так же.
Это была не игра. Это было одностороннее движение. Теперь нам нужно решить, хотим ли мы бороться за еврокубки в следующем сезоне или будем довольствоваться местом в середине таблицы. Если мы хотим чего-то захватывающего, нужно что-то менять. После такого поражения это очевидно», — приводит слова Михайловича Football Italia.
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