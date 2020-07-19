Полузащитник «Динамо» Грулёв: не вижу проблем в том, что забиваем только с пенальти

Полузащитник московского «Динамо» Вячеслав Грулёв поделился ожиданиями от перенесённого матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Настроение в команде сейчас, конечно, хорошее – одержали две победы подряд, а любой успех всегда придаёт уверенности и добавляет положительных эмоций. С другой стороны, сейчас матчи идут подряд, выходим на поле через два дня на третий, поэтому времени радоваться особо нет.
Не вижу проблем в том, что забиваем пока только с пенальти. Главное, есть моменты, которые приводят к назначению 11-метровых ударов. Пенальти же не возникают из воздуха, это плод усилий всей команды, которая ищет возможность забить гол, а соперник с нарушением правил ей этого не даёт. А мы стремимся атаковать, забить. То, что пока не можем сделать это с игры, – не проблема. Голы обязательно придут. Мы над этим работаем.
Что касается «Краснодара», скажу банальные вещи. Команда и сама играет, и сопернику даёт. Разбираем их, тренерский штаб указывает на уязвимые места. Постараемся сыграть аккуратно сзади и продуктивно впереди», — приводит слова Грулёва пресс-служба «Динамо».
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