Зинедин Зидан: не чувствую себя особенным. Мне просто повезло быть тренером «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не считает себя особенным. Таким эпитетом себя описывал бывший наставник «сливочных» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий английский «Тоттенхэм Хотспур».

«Не чувствую себя особенным. Мне просто повезло, что я могу каждый день тренировать этих игроков, быть в этом клубе. Наслаждаюсь каждым днём, потому что однажды это закончится, как уже бывало раньше, но на этот раз по-настоящему.



Никто не знает, что случится в будущем. Никогда не говорю о следующем сезоне или годе. У меня есть контракт, я счастлив. В мире футбола всё может измениться за одну ночь, и я понятия не имею, что ждёт меня в будущем», — приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по итогам сезона-2019/2020.