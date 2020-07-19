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Малафеев: на меня вылилось столько помоев за трансфер Оздоева, что никогда не отмыться

Малафеев: на меня вылилось столько помоев за трансфер Оздоева, что никогда не отмыться
Футбол / РПЛ 0

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслав Малафеев вспомнил переход полузащитника Магомеда Оздоева в стан сине-бело-голубых.

«С одной стороны, Магомед сейчас перекрывает путь Леону Мусаеву. С другой — на меня тогда вылилось столько помоев за этот трансфер, что, видимо, никогда не отмыться. Если серьёзно, свои заслуги преувеличивать бы не стал, в любом случае, Оздоева хотел тренер Роберто Манчини. Клубы должны были договориться. Я обсуждал личные условия с игроком и, скажу честно, немного затянул переговоры, они вышли более длительными, чем планировалось. В какой-то момент ситуация казалась тупиковой, потому что я стоял на своём, сторона Оздоева — на своём… Но в итоге всё равно договорились», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днём».

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