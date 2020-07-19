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«Урал» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 13:00

«Урал» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 13:00
Футбол / Кубок России 0

Сегодня, 19 июля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 1/2 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Урал» — «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистентами будут Дмитрий Чельцов и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

Победитель встречи «Урал» — «Химки» в финале турнира сыграет либо с «Зенитом», либо со «Спартаком», которые проведут матч сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена» (начало — в 18:30 мск).

Решающий матч Кубка России состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене».

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