«Урал» — «Химки»: составы команд на матч 1/2 финала Кубка России
Тренерские штабы «Урала» и «Химок» назвали составы команд на матч 1/2 финала Кубка России.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Погребняк.
Запасные: Полетаев, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Ефремов, Магомадов, Гусейнов, Панюков.
«Химки»: Лантратов, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.
Запасные: Барков, Хомич, Генералов, Тихонов, Евдокимов, Мурнин, Кухарчук, Маляров, Георгиевский, Мишуков, Конате, Алиев.
Встреча состоится сегодня, 19 июля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Химки».
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- 19 июля 2020
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