«Урал» — «Химки»: составы команд на матч 1/2 финала Кубка России

Тренерские штабы «Урала» и «Химок» назвали составы команд на матч 1/2 финала Кубка России.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Погребняк.

Запасные: Полетаев, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Ефремов, Магомадов, Гусейнов, Панюков.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.

Запасные: Барков, Хомич, Генералов, Тихонов, Евдокимов, Мурнин, Кухарчук, Маляров, Георгиевский, Мишуков, Конате, Алиев.

Встреча состоится сегодня, 19 июля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Химки».