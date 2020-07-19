Как завершится матч «Зенит» — «Спартак»?

Сегодня, 19 июля, петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России.

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Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Во втором полуфинальном матче встретятся екатеринбургский «Урал» и подмосковные «Химки». Финал Кубка России запланирован на 25 июля.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, а «Спартак», набрав 36 очков за тур до окончания чемпионата, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем, 30-м туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином». Матч состоится 22 июля.