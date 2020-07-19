Арбитр Федотов: матч «Зенит» — «Спартак» может сломать карьеру судьи Иванова. Это подстава

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судьи Сергея Иванова на матч 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
«Сейчас для Иванова стоит вопрос жизни и смерти. Если он выберется из этой ситуации и хорошо отсудит матч в Питере — взлетит очень высоко. Если он отработает плохо — из него сделают козла отпущения. Все будут вспоминать 2016 год. Но назначение на этот матч — это подстава. Повторюсь, эта игра может сделать из него лучшего судью, но может и сломать его карьеру.
Были и другие варианты. Поставьте Сергея Карасёва и с него потом спросите. Любое решение против команды, которое будет неправильным — поможет разменять Иванова и говорить, что он не справился.
Я желаю Иванову, чтобы он хорошо отработал матч, но, если что-то пойдёт не так — всё, скорее всего, его карьера сломается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 19 июля, начало — в 18:30 мск.
- 19 июля 2020
-
12:50
-
12:41
-
12:37
-
12:20
-
12:01
-
11:57
-
11:54
-
11:36
-
11:26
-
11:14
-
10:57
-
10:44
-
10:34
-
10:20
-
10:03
-
09:57
-
09:36
-
09:33
-
09:30
-
09:27
-
08:45
-
07:54
-
06:39
-
06:15
-
05:48
-
04:47
-
04:21
-
02:45
-
02:33
-
01:46
-
01:30
-
01:06
-
00:59
-
00:48
-
00:46