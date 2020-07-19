Арбитр Федотов: матч «Зенит» — «Спартак» может сломать карьеру судьи Иванова. Это подстава

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судьи Сергея Иванова на матч 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

«Сейчас для Иванова стоит вопрос жизни и смерти. Если он выберется из этой ситуации и хорошо отсудит матч в Питере — взлетит очень высоко. Если он отработает плохо — из него сделают козла отпущения. Все будут вспоминать 2016 год. Но назначение на этот матч — это подстава. Повторюсь, эта игра может сделать из него лучшего судью, но может и сломать его карьеру.

Были и другие варианты. Поставьте Сергея Карасёва и с него потом спросите. Любое решение против команды, которое будет неправильным — поможет разменять Иванова и говорить, что он не справился.

Я желаю Иванову, чтобы он хорошо отработал матч, но, если что-то пойдёт не так — всё, скорее всего, его карьера сломается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 19 июля, начало — в 18:30 мск.