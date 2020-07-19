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Малафеев: «Спартак» провалил сезон, поэтому с «Зенитом» захочет реабилитироваться

Малафеев: «Спартак» провалил сезон, поэтому с «Зенитом» захочет реабилитироваться
Футбол / Кубок России 0

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслав Малафеев оценил шансы сине-бело-голубых на победу в полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком».

«Противостояние Питера и Москвы всегда привлекало внимание. Сегодня — не исключение. Да, „Зенит“ чемпион. С большим запасом. Но у „Спартака“ сильная мотивация. Команда Тедеско, мягко говоря, провалила сезон. „Спартак“ захочет реабилитироваться, выиграть кубок. Сергей Богданович точно захочет сделать золотой дубль, команда будет мотивирована. Надеюсь, матч будет очень интересным. Думаю, „Зенит“ выиграет в дополнительное время или серии пенальти. Шансы питерцев выше, ведь играют дома», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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