Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лаутаро Мартинес отказал «Манчестер Сити». Он готов ждать ради перехода в «Барселону»

Лаутаро Мартинес отказал «Манчестер Сити». Он готов ждать ради перехода в «Барселону»
Футбол / Англия 0

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес готов перейти только в «Барселону», сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» планирует подписать четырёх игроков в летнее трансферное окно после отмены двухлетней дисквалификации в еврокубках, в том числе Мартинеса. По данным источника, аргентинец отказался от перехода в стан «горожан». Сообщается, что он готов подождать и остаться в «Интере» ещё на год, чтобы позже перейти в «Барселону».

По информации СМИ, «Барселона» уже согласовала контракт с Мартинесом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, при этом зарплата форварда составит € 12 млн в год. Сообщалось, что итальянский клуб намерен заработать на продаже форварда € 90 млн, а также получить от сине-гранатовых одного игрока в рамках сделки.

Луис Суарес — о возможном переходе Мартинеса: он отличный игрок, мы постараемся помочь ему
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020