Лаутаро Мартинес отказал «Манчестер Сити». Он готов ждать ради перехода в «Барселону»

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес готов перейти только в «Барселону», сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Сообщалось, что «Манчестер Сити» планирует подписать четырёх игроков в летнее трансферное окно после отмены двухлетней дисквалификации в еврокубках, в том числе Мартинеса. По данным источника, аргентинец отказался от перехода в стан «горожан». Сообщается, что он готов подождать и остаться в «Интере» ещё на год, чтобы позже перейти в «Барселону».
По информации СМИ, «Барселона» уже согласовала контракт с Мартинесом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, при этом зарплата форварда составит € 12 млн в год. Сообщалось, что итальянский клуб намерен заработать на продаже форварда € 90 млн, а также получить от сине-гранатовых одного игрока в рамках сделки.
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