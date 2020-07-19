Лаутаро Мартинес отказал «Манчестер Сити». Он готов ждать ради перехода в «Барселону»

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес готов перейти только в «Барселону», сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» планирует подписать четырёх игроков в летнее трансферное окно после отмены двухлетней дисквалификации в еврокубках, в том числе Мартинеса. По данным источника, аргентинец отказался от перехода в стан «горожан». Сообщается, что он готов подождать и остаться в «Интере» ещё на год, чтобы позже перейти в «Барселону».

По информации СМИ, «Барселона» уже согласовала контракт с Мартинесом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, при этом зарплата форварда составит € 12 млн в год. Сообщалось, что итальянский клуб намерен заработать на продаже форварда € 90 млн, а также получить от сине-гранатовых одного игрока в рамках сделки.